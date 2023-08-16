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İstanbul’dan Rusya’ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi Büyükdere’ye demirletildi

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Ağustos 16, 2023 19:17
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Son Güncelleme: 16.08.2023 22:15

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’dan Rusya’ya seyir halindeyken arızalanan 104 metre boyundaki CORAL C isimli genel kargo gemisi, KURTARMA-8 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere’ye demirletildi.

İstanbul’dan Rusya’ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere’ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 104 metre boyundaki CORAL C isimli genel kargo gemisinin İstanbul’dan Rusya’ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-8 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere’ye demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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