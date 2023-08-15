İşten atılan Sputnik Türkiye çalışanları Meclis gündeminde

Rusya devleti destekli haber yayıncısı Sputnik Türkiye’nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan 24 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Sputnik Türkiye çalışanları, TGS ile birlikte geçen hafta İstanbul ve Ankara ofisi önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de konuyu Meclis gündemine getirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Çakırözer önergede, “Aralarında sendika işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 24 gazetecinin işveren tarafından işten çıkarılmasından haberdar mısınız?” diye sordu.

Konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, basın özgürlüğünün önündeki engellerden birinin gazetecilerin sendikal mücadelede yaşadığı sıkıntılar olduğunu vurgulayan Çakırözer, şunları söyledi:

“Çalışanların örgütlenme hakkının korunması için hem iş verenler hem de denetleyici olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.”

İşten çıkarılan Sputnik Türkiye çalışanları eylemlerine devam ediyor.

Ankara ofisinin bulunduğu Koç Kuleleri önünde basın açıklaması yapan Sputnik Türkiye çalışanları, Anayasa ile korunan sendikal haklarını hatırlatarak, toplu iş sözleşmesiyle işe geri alınana dek mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş yaptığı basın açıklamasında, Sputnik Türkiye işvereninin “24 TGS üyesini sendikal nedenle işten çıkarttığını ve Anayasa’yı çiğnediğini” vurguladı.

Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine seslenen Durmuş, “Sakın rahat uyumayın. Bu mücadele bitmedi, aksine yeni başlıyor” dedi.

24 Temmuz’da İstanbul ve Ankara bürosuna grev ilanı asıldığını söyleyen Durmuş, bunu takip eden süreçte Sputnik işvereninin sendikal örgütlenmeyi dağıtmak ve toplu iş sözleşmesini imzalamamak için çabaladığını söyledi.

Durmuş hem Ankara hem de İstanbul bürolarında sendika üyelerine istifa baskıları yapıldığını ve Ankara bürosu işveren temsilcisinin, sendikanın astığı grev ilanını hukuksuz bir biçimde indirdiğini kaydetti:

“Üyelerimiz istifa etsin diye yöneticiler tarafından ikna odaları kuruldu, söktükleri grev kararımızı, resmi kurumlara yaptıkları başvurular reddedilince yeniden asmak zorunda kalan işveren, bu kez de sözde ‘ekonomik’ nedenle 24 üyemizin işine son verdi.”

“Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir” diyen Durmuş, “Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor?” diye sordu:

“Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a ve Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum; yasaların, anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin.”

BBC Türkçe’nin sorularını da yanıtlayan TGS Başkanı Gökhan Durmuş, Sputnik işvereniyle Şubat 2023’ten beri toplu iş sözleşmesi yasal müzakere sürecinin içinde olduklarını söyledi.

“Birçok başlıkta anlaşma sağlanmıştı. Ücret konularına gelindiğinde ise görüşmeler tıkandı. Hiç zam vermek istemediklerini ifade ettiler. Bu durum karşısında üyelerimiz yasal haklarını kullanarak grev kararı almışlardı.”

TGS, Sputnik’in İstanbul ve Ankara ofislerine 24 Temmuz’da grev ilanını asmış ve 17 Ağustos’ta grev uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

Sputnik: İşten çıkarmaların sebebi ekonomik

İşveren Sputnik BBC Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada RIA Novosti gibi Rusya devletinin desteklediği mecraların çatı kuruluşu olan MIA Rossiya Segodnya’nın “İstanbul ve Ankara’daki tüm faaliyetlerinin Türkiye kanunlarıyla uyumlu olduğu” vurgulandı ve “Yıllardır devam eden iş etkinliği boyunca iş, vergi veya başka bir alanda tek bir ihlal yoktur” denildi.

“Sputnik Türkiye’yi yeniden düzenleme kararı 1,5 aydan daha uzun bir süre önce iş süreçlerinde verimliliği arttırma sebebiyle ekonomik sebeplerle verilmiştir. Türkiye’deki ilgili kurumlar ve Sendika 3 Temmuz 2023’te konuya dair bilgilendirilmiştir. Bu karar, Sendika’nın 24 Temmuz’daki grev ilanının çok daha öncesine tekabül ediyor.”

Sendika: İşyeri temsilcisi işten atılamaz

TGS Başkanı Durmuş ise Sputnik’in yazılı açıklamasından sonra şöyle konuştu:

“Toplu işten çıkarma durumunda Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği en az bir ay öncesinden Bakanlık ve tarafımıza gerekli bildirimlerin yapıldığı doğru. Biz de kendilerine toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam ederken toplu işçi çıkarma bildirimi yapmanın doğru olmadığını söyledik. Ancak, kanunlar gereği bir işyeri temsilcisinin işten atılması mümkün değildir. Bir işyeri temsilcisinin işten atılması, sebebin “küçülme” değil, sendikal sebepler olduğunu gösteriyor”

Sputnik Türkiye işyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez, “yasadışı şekilde işine son verilenler işe geri alınana ve toplu iş sözleşmesi imzalanana dek mücadelenin devam edeceğini” vurguladı.

“İşveren hukuksuz bir uygulamaya gitti. Türkiye yasalarına güveniyoruz, işimize döneceğimize eminiz. Çalışanlar olarak 17 Ağustos’ta çıkacağımız grevi dayanışmayla kazanacağız.”

Sputnik Türkiye’deki 24 saatlik radyo, web sitesi ve sosyal medya yayınlarının olağan akışında devam edeceğini açıkladı, ancak bazı programcılar grev sürecinde yayın yapmayacaklarını duyurdu.