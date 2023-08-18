İsveç’te İran Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e saldırı

İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenledi. İran, İsveç polisi kontrolünde gerçekleşen saldırı nedeniyle Stockholm yönetimini uyararak saldırıların durdurulmasını istedi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yine saldırı düzenlendi. Irak asıllı Salwan Momika, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde elinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafıyla Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Polis koruması eşliğinde eylemine devam eden Momika’ya o sırada bir kadın yangın söndürücü tüple müdahale etmeye çalıştı. Ancak polis kadına müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Ortalığın dumanla kaplandığı bölgede Salwan, 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis ile olay yerinden ayrıldı.

İran’dan tepki gecikmedi

İran’ın Stockholm Büyükelçiliği, Irak asıllı Salwan Momika’nın Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırısına tepki olarak yazılı açıklama yayınladı. Stockholm yönetiminin uyarıldığı ve saldırıdan Stockholm yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsveç’ten Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıları durdurması istendi. Açıklamada, “Son haftalarda İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaretler artmış durumda. Bu saldırılar şüphesiz İslam dünyasını ve tüm Müslümanları rahatsız etmektedir. Bu son saldırılardan bir tanesi bugün Büyükelçiliğimiz önünde gerçekleşti. Kutsallara yönelik bu hakaretler tüm kutsal kitaplarca kınanmıştır.” denildi.

İsveç’e yaptırım sinyali

Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların devam etmesi halinde birçok İslam ülkesinin İsveç’e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulamaya başlayacağının belirtildiği açıklamada, “Bu saldırılar İsveç yönetimi ile İslam ülkeleri arasında ilişkilerin bozulmasına neden olmaktadır. Bazı ülkeler İsveç ile ilişkilerini tamamen sonlandırırken, bazı ülkeler ise ilişkileri azaltma kararı aldı. Öte yandan İsveç’in ekonomik anlamda İslam ülkelerindeki birçok projeleri iptal ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı bu konu hakkında iki kez olağanüstü toplantı düzenledi ve İsveç bu toplantılarda kınandı. Son olarak İsveç yönetimine karşı güvenlik tehditleri de son saldırılar ile birlikte daha da artmış durumda.” ifadeleri kullanıldı. – TAHRAN