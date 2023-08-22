– İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Momika’ya meydan dayağı

STOCKHOLM – İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakarak tepki çeken Iraklı Salvan Momika, boks eldiveni giyen bir kişi tarafından sokakta darp edildi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı Salwan Momika, dün öğle saatlerinde Södertalje’de boks eldiveni giyen bir kişinin hedefi oldu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, boks eldivenli gencin Momika’ya yumruk ve tekme attığı, Momika’nın ise kendisini bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

Olayı doğrulayan İsveç polisi, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıkmıştı

Momika, 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Stockholm’deki bir cami önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Provokatif eyleme başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti. Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ın da aralarında bulunduğu birçok ülke, eylemi protesto etmek için İsveç Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı ise Momika’nın ülkede yargılanması için İsveç’ten iadesini istemişti. Irak halkı başkent Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliğini basıp binanın çatısına çıkarken, İslam İşbirliği Teşkilatı Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ardından acil olarak Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplanma kararı almıştı.

Momika son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde elinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafıyla Kur’an-ı Kerim yakmış, bir kez daha Müslümanların tepkisini çekmişti.

Kendisini “ateist” olarak tanımlayan Momika’nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı’nın eski üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.