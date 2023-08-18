İsveç’teki bir camiye şüpheli beyaz toz gönderildi

İsveç’in Göteborg kentindeki bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.
Göteborg polisinden yapılan açıklamada, Göteborg’un Hisingen bölgesinde bulunan bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, şüpheli beyaz tozun incelemesinin devam ettiği ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.
Göteborg İslam Kültür Derneği Başkanı Faraj Semmo, devlet televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, isimsiz mektubu incelediğinde beyaz tozların eline bulaştığını söyledi.
Cuma namazından sonra polisi haberdar ettiğini aktaran Semmo, namaza gelenleri paniğe sevk etmemek için bir süre beklediklerini kaydetti.
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