İsviçre Havayolları kabin ekibi üyelerinin hayatlarını hiçe sayarak uçak kanadı üzerinde dans etmeleri tepki çekti

İsviçre Havayollarına görev yapan kabin ekibi, Boeing 777 uçağının kanadı üzerinde hayatlarını hiçe sayıp dans ederek selfie çekti. Görüntülerin yayılmasından sonra şirket yetkilileri kabin görevlilerini ciddi şekilde uyardı.

GÜVENLİK VURGUSU YAPILDI

İsviçre Havayolları bünyesinde çalışan kabin görevlilerinin uçuştan hemen önce bir gösteri yaptıkları belirtildi. Görüntülerde, ilk başta bir kadın kabin görevlisinin kanadın üstüne çıktığı daha sonra kendisine erkek bir görevlinin eşlik ettiği görülüyor. Swiss International Air Lines sözcüsü Michael Pelzer, viral videoda görülen ‘davranışın’ güvenlik gereksinimleriyle uyumsuz olduğunu açıkça belirtti.

“ONAY VEREMEYİZ”

Sözcü şunları söyledi: “Üzerinde görevlilerin video çektiği kanat yüksekliği beş metre. Kabin görevlileri, yüksekliğe aldırmadan böyle bir davranışta bulunarak her şeyden önce kendi hayatlarını hiçe saydılar. Bu davranış tolere edilmeyecektir. Videodaki çalışanların davranışı, ne güvenlik gereksinimlerimize uyuyor ne de çalışanlarımızın yüksek profesyonellik seviyesini yansıtıyor. Bu durumda, bireysel mürettebat üyeleri rol model olarak hareket etmekte başarısız oldular. Buna onay veremeyiz.”

YOLCULARIN GÜVENİ AZALACAK ENDİŞESİ VAR

Swiss International Air Lines Kabin Ekibi Başkanı ve Başkan Yardımcısı da olaydan dolayı öfkeli olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını, yolcuların artık mürettebata daha fazla güvenmeyeceğinden endişe ettiğini söyledi.