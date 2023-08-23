İsviçre’de Kaybolan Alman Dağcının Kalıntıları Bulundu

İsviçre’nin Valais kantonunda, Val de Bagnes bölgesindeki dağlık alanda 2016’da kaybolan Alman dağcıya ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi.

Kimlik belirleme prosedürünün ardından savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kanton polisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay bir dağcının yetkililere bölgede bir sırt çantası bulduğunu ilettiği ve sonrasında kaybolan kişinin kişisel eşyaları ile kemiklerine ulaşıldığı belirtildi.

Polis, adli tıbba teslim edilen bu eşyaların 5 Ekim 2016’dan bu yana kayıp olan Alman uyruklu kişinin kimlik tespitini mümkün kıldığını ifade etti.

Kayıp kişileri arama çalışmalarının bir parçası olarak Valais kanton polisinin sürekli yeni ipuçları aradığı belirtildi.

Kanton polisi sözcüsü, İsviçre haber ajansı Keystone-SDA’ya yaptığı açıklamada, “Bu örnek, böyle bir keşif durumunda yetkililere haber vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

İsviçre’de son yıllarda buzulların erimesi nedeniyle kayıp dağcıların kalıntılarına ulaşılıyor.

Valais kantonunda bu ayın başında Mart 2019’dan bu yana kayıp İtalyan dağcının, temmuz ortasında ise 1986’dan beri kayıp Alman dağcının kalıntıları bulunmuştu.