İtalya’da Olumsuz Hava Koşulları Yaralanmalara ve Maddi Hasara Yol Açtı

İtalya’da hafta başından bu yana etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları yaralanmalara ve maddi hasar oluşmasına yol açtı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dün kuzey bölgelerden başlayan sert rüzgar ve yağışlı hava, bugün neredeyse ülke genelinde etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları, yaralanma ve maddi hasara yol açarken, başkent Roma’da sert rüzgar ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar trafik kazalarına neden oldu. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Güneydeki Puglia bölgesinde de şiddetli dolu yağışı, maddi hasarın oluşmasına yol açtı. Yine aynı bölgeye bağlı Adriyatik Denizi’nde yer alan Tremiti takımadalarına da rüzgarın 7 kuvvetinde ve denizin dalgalı olması sebebiyle feribot seferlerin yapılamadığı, adalara ulaşımın sağlanamadığı aktarıldı.

Ülkenin kuzeyinden geçen en büyük akarsu olan Po’nun da seviyesi bazı mevkilerde 2 metrenin üzerine çıktı.

Kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de su baskınlarını önlemek için tasarlanan “Mose” isimli bariyerler Venedik Lagünü’nde devreye sokuldu ve kentte suların yükselmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

İtalyan Alplerinin yüksek noktalarına kar yağdığı, 3 bin 334 metredeki Punta Penia Tepesi’nde bu sabah 10 ila 15 santimetre kar ölçüldüğü kaydedildi.

İtalyan İtfaiyesi, kuzeydeki Gravellona Toce beldesiyle Casale Corte Cerro arasında kalan Strona Deresi’nin sularının yağışla yükselmesiyle, bir blokta mahsur kalan 13 keçi ve 2 koyunu vinç yardımıyla tek tek kurtardı.

Diğer yandan, dünkü heyelan nedeniyle kapanan İtalya ile Avusturya arasındaki Brennero’dan geçen demiryolu yeniden ulaşıma açıldı.