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İtalya’dan karavanlarıyla yola çıkan 15 aile Beyşehir’de mola verdi

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Ağustos 18, 2022 14:11
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KONYA (AA) – İtalya’da yaşayan 15 aile, karavanlarıyla geldikleri Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda mola verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, geceyi göl kenarında geçiren misafirlerle bir araya geldi.

Bayındır, sohbet ettiği misafirlerle Türk ve İtalyan bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

15 karavanla grup halinde seyahat eden İtalyanlar, Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajı yakınlarındaki karavan kamp alanına gitti.
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