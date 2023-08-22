İtalyan Milyoner Nişan Töreninde Yaptığı Konuşmayla İtalyan Sosyetesini Şoke Etti

İtalya’nın yüksek sosyetesi, milyoner banker Massimo Segre’nin büyük bir nişan partisinde yaptığı beklenmedik açıklamayla çalkalandı. Segre, 64 yaşında, Turin’deki malikanesinde düzenlediği görkemli parti sırasında nişanlısı Cristina Seymandi’yi aldatmakla suçladı ve ilişkilerini sona erdirdiğini duyurdu. Bu olay İtalyan toplumunda büyük yankı uyandırdı.

Partinin zirvesinde mikrofonu eline alan Segre, duygusal bir konuşma yerine, iddialarla dolu bir ifadeyle sevgilisine yüklendi ve ilişkilerini bitirdiğini açıkladı.

Davetliler, Massimo’nun elindeki fotoğraflarla adeta donup kaldı. Bu olayın yankıları sadece parti sınırlarında kalmadı, hukuki mücadele de başladı.

Segre’nin açıklamaları, Cristina’nın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Massimo’nun niyetli bir şekilde müvekkilini rencide ettiğini ve itibarını zedelediğini iddia etti.

Aynı zamanda, Massimo’nun müvekkilini izinsiz olarak 700 bin euro çalmakla suçlaması da hukuki tartışmaya dönüştü. Cristina, bu parayı ilişki bitmeden önce rızasıyla aldığını iddia ediyor. Tüm bu gelişmeler, İtalyan sosyetesini ve medyasını etkiledi, taraflar arasındaki hukuki mücadele ise devam ediyor.