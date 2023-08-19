Arnavutluk’un Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni’nin Arnavutluk’ta tatil yaptığı günlerde bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restorandan hesap ödemeden ayrıldı.
İtalya’nın Tiran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni’nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 avro tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi.
Açıklamada, “İtalyanlar, kurallara saygılıdır ve borçlarını öderler. Bu tür olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı, faturanın Meloni’ye sağlanan şahsi ödenekten karşılandığı belirtildi.
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
İtalyan Turistlerin Restoran Hesabı İtalya Başbakanı Tarafından Ödendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsveç’e Ziyarette Bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.