İzmir Kiraz’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Son Güncelleme: 23.08.2023 15:40

İzmir’in Kiraz ilçesinde Çayağazı Mahallesi Tekke bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir ve Kiraz belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracının müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir’in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çayağazı Mahallesi Tekke bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir ve Kiraz belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile yaptığı müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA



