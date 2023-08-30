İzmir’de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

Son Güncelleme: 30.08.2023 07:58

İzmir’in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Seferihisar açıklarında kurtarılan 29 düzensiz göçmen, Foça açıklarında ise yakalanan 42 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir’in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik korveti ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA



