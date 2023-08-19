İZMİR’in Bornova ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bornova’nın Pınarbaşı Mahallesi’nde ormanda saat 16.36’da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapılırken, yangın saat 17.30’da kontrol altına alındı.
Diğer orman yangını da Menemen ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi’nde saat 17.06’da çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapılırken, yangın saat 17.30’da kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan iki yangınında da soğutma çalışmaları başlatıldı.
DÜNYA2 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA3 saat önce
Çizmelerini giyen MHP lideri Bahçeli, ‘Kıbrıs Türk’tür’ notuyla video paylaştı
İzmir’de Bornova ve Menemen’de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.