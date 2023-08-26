Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler Güney Çin Denizi’nde ortak tatbikat düzenledi

Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler’in, Güney Çin Denizi’nde ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.

Kyodo News’in haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, “özgür ve açık Hint Pasifik için işbirliğini güçlendirme” amacıyla yapılan tatbikat kapsamında Samidare destroyerinin ve ülkenin en büyük destroyeri Izumo’nun 31 Ağustos’a kadar Filipinler’in Manila Limanı’na demirleyeceğini belirtti.

Tatbikatta, ABD donanmasının Mobile, Avustralya’nın Canberra gemisi ile Anzak fırkateyni ve F-35 savaş uçakları ve Filipinler donanmasına ait Davao Del Sur gemisi yer aldı.

Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler savunma bakanları ilk kez haziran ayında Singapur’da bir araya gelmişti.

Pasifik Okyanusu’nun batısında, Güneydoğu Asya topraklarının okyanusla buluştuğu bir kıyı denizi olan Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Bölgede artan Çin faaliyetlerine karşı ABD ve müttefikleri ortak tatbikatlarını sürdürüyor.