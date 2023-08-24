Japonya, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı

TOKYO, 24 Ağustos (Xinhua) — Japonya hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralinin nükleer kirli atık suyunun ilk partisini Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı.

Santralin operatörü Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), boşaltma işleminin Perşembe günü yerel saatle 13.00 civarında başladığını açıkladı. Yerel balıkçılar, komşu ülkeler ve Pasifik’teki ada ülkelerinin boşaltma işlemine yönelik endişe ve itirazları ise devam ediyor.

TEPCO’nun verdiği bilgilere göre radyoaktif atık su, santralden 1 kilometre uzaktaki bir su altı tüneliyle boşaltılmaya başlanmadan önce planlandığı şekilde seyreltildi.

TEPCO, boşaltma işleminin ilk turunu 17 günde tamamlayarak 7.800 ton radyoaktif atık suyu tahliye etmeyi planladığını açıkladı.

Şirket, Mart ayında tamamlanacak mevcut mali yıl içinde 30 depolama tankına denk gelen 31.200 ton atık suyun boşaltılmasının planlandığını duyurdu.