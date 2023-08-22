Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nin Nükleer Atık Suyunu Okyanusa Boşaltmaya Karar Verdi

TOKYO, 22 Ağustos (Xinhua) — Japon hükümeti, hava koşullarının elverişli olması halinde hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralinin nükleer kirli atık suyunu Perşembe günü okyanusa boşaltmaya başlamaya karar verdiğini duyurdu.

Başbakan Kişida Fumio, ülke içinde ve dışındaki şiddetli muhalefete rağmen, Salı günü sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından tartışmalı kararı açıkladı.

Kişida’nın Pazartesi günü onaylarını almak üzere Japonya’nın ulusal balıkçılık federasyonu başkanıyla yaptığı toplantıda, ülkenin balıkçılık sektörü temsilcileri okyanusa boşaltma planına olan sert muhalefetlerini yinelemişti.

11 Mart 2011’de 9,0 büyüklüğünde bir deprem ve onu takip eden tsunamiyle sarsılan nükleer tesisin çekirdeğinde erimeler meydana gelmiş ve radyasyon salınımı yaşanmıştı. Kaza, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği’ne göre en yüksek seviye olan 7. seviye nükleer kaza olarak sınıflandırılmıştı.

Tesisin reaktör binalarındaki nükleer yakıtın soğutulması sonucunda santralde radyoaktif maddelerle kirlenmiş çok büyük miktarlarda su ortaya çıktı. Bu sular halihazırda yaklaşık 1.000 adet depolama tankında tutuluyor.

Japon hükümeti ile tesis operatörü Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, 2015 yılında hem Fukuşima eyaletinin hem de tüm ülkenin balıkçılık kooperatifi birlikleriyle bir anlaşma yaparak, “ilgili tarafların onayını almadan” okyanusa atık su boşaltmayacakları sözünü vermişti.

Japon haber ajansı Kyodo tarafından yürütülen son kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılanların yüzde 88,1’i hükümetin arıtılmış radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma planı hakkında endişelerini dile getirdi. Ayrıca Kişida’nın kabinesinden memnuniyetsizlik oranı 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.