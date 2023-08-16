Japonya, Hatay ve Kahramanmaraş’ta deprem enkazlarını dönüştürmek için UNDP ile anlaşma imzaladı

JAPONYA, Hatay ve Kahramanmaraş’ta deprem enkazlarını dönüştürmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 130,6 milyon TL’lik anlaşma imzaladı. Proje kapsamında enkazın toplanacağı alanlar belirlenecek ve enkaz atıklarının geri dönüşümü için Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 tesis kurulacak.

Japonya hükümeti ile UNDP iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’ye yönelik 2023 yılı Hibe Yardımı İşbirliği Projesi, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle Büyükelçi Katsumata Takahiko ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton arasında imzalandı. Toplam maliyeti 130,6 milyon TL olan ve bir yıl içinde hayata geçirilecek bu proje ile 2023 yılı şubat ayında Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Hatay ve Kahramanmaraş illerinde, asbest ve benzeri zararlı atıkları da ihtiva eden enkazın toplanacağı ve geçici olarak depolanacağı alanlar belirlenecek. Enkazın kaldırılması ve yönetilmesine ilişkin planlar yapılacak. Ayrıca enkaz atıklarının geri dönüşümünün gerçekleştirileceği 2 tesis kurulacak ve 4 mobil moloz kırıcı temin edilecek.

‘MOLOZLAR TEHLİKE ARZ EDİYOR’

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak, “Molozlar, asbest gibi zararlı maddeler içerdiği için bu alanların yakınlarında yaşayanların ve moloz kaldırma işini yapacak kişilerin sağlıkları için tehlike arz ettiği endişesi mevcuttur. Sağlık hasarını önlemek ve toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla Japonya hükümetinin, depremden büyük ölçüde etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay illerine 700 milyon Japon Yeni değerinde bir destek sağlamaya karar vermiş olduğunu buradan resmi olarak duyurmak isterim. Bu proje, deprem enkazının çevreye duyarlı şekilde kaldırılması ve işlenmesi ile Türkiye ekonomisini destekleyen sağlam bir sosyal altyapı inşasına katkıda bulunacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve afet atıklarının uygun bir şekilde yönetimi hususunda bilgi sahibi olan UNDP ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir” dedi.