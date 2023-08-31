Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 52 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisinden yapılan açıklamada, Johannesburg’daki çok katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 52 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti.
Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Johannesburg’daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti
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