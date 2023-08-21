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Kabil’de bombalı saldırı: 2 ölü

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Ağustos 21, 2023 17:51
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Son Güncelleme: 21.08.2023 18:04

Afganistan’ın başkenti Kabil’de üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Taliban güçleri bölgeye ulaştı ve soruşturma başlatıldı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil’in Darül Aman Caddesi’nde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 1 kişinin de yaralandığını belirtti.

Zadran, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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