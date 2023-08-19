Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde orman yangınına müdahale

Son Güncelleme: 19.08.2023 13:34

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 80 personelle yangına müdahale ediyor. Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 80 personelle müdahale ediyor.

Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA



