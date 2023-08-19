Kahramanmaraş’ta 20 Hektar Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI; 20 HEKTAR ORMAN YANDI
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin Kaleboynu Mahallesi’nde çıkan orman yangını Osmaniye, Kadirli, Kozan Orman İşletme Müdürlükleri’nden gelen takviye ekiplerle birlikte 300 personelin 24 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, 8 helikopter ve 2 uçakla müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, ekiplerin halen bölgede bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 7 saatlik bir çalışma sonunda yangın söndürüldü. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışması yapıyor. Yangında Yaklaşık 20 hektarlık bir alan zarar gördü” dedi.
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,
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