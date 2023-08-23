PUNOM PEN, 23 Ağustos (Xinhua) — Kamboçya’da yeni bir Mekong Nehri Irrawaddy yunusu yavrusu görüldü. Bu yavruyla birlikte Kamboçya’da bu yıl içerisinde yenidoğan Irrawaddy yunusu sayısı altıya çıktı.

Kamboçya Balıkçılık İdaresi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, doğan son yavrunun Pazartesi günü Kratie eyaletinin kuzeydoğusundaki Mekong Nehri’nde bulunan Kampi yunus havuzunda, yedi yetişkin yunusla birlikte yüzdüğü esnada turist teknesi operatörleri tarafından görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Yeni yavru yaklaşık iki haftalık” denildi.

Öte yandan, 2022 yılında altı yunus yavrusunun kayda geçtiği, 2021 yılında da aynı sayıda yavrunun bildirildiği ifade edildi.

Mekong Irrawaddy yunusları 2004 yılından bu yana Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi’nde kritik tükenme riski altındaki bir tür olarak yer alıyor.

Balıkçılık İdaresi, Kratie ve Stung Treng eyaletlerinde, Mekong Nehri’nin Kamboçya’da kalan kısmında yaklaşık 90 üyesi bulunan bir Irrawaddy yunusu popülasyonu olduğunu tahmin ediyor.