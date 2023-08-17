Kanada’nın Büyük Şehri Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Ediliyor

Kanada’nın büyük şehirlerinden biri, kontrol altına alınamayan bir orman yangını nedeniyle tahliye ediliyor.

Yellowknife kenti halkına Cuma günü öğle saatlerine kadar kenti terk etmeleri için mühlet verildi.

Kentte yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor.

Alevler, Çarşamba günü sonu itibariyla kente 17 kilometre mesafede bulunuyor.

Northwest Territories’ın kapladığı alanda yer alan birçok yerleşimde alarm verilmiş durumda.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede 200’den fazla orman yangını çıktı.

Bölgenin çevre bakanı olan Shane Thompson, yangınların Yellowknife halkı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Thompson, “Kent an itibariyle tehdit altında değil ama eğer yağmur yağmazsa, haftasonuna kadar alevler kent sınırlarına ulaşabilir” dedi.

Bakan, kalmayı seçenlerin kendileri ve yakınları için risk oluşturacağını savundu.

Hay River isimli tehdit altındaki bir başka yerleşimde yaşayan 3 bin 500 kişiden yedide birinin kentten ayrılmadığı kaydediliyor.

Bölgedeki yangınlar telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesine neden oldu.

Kanada ordusu Northwest Territories bölgesinde havadan tahliye operasyonları düzenliyor.

Bu operasyon, bölge tarihindeki en kapsamlı havadan tahliye olarak kayda geçti.

Tahliye edilenler komşu Alberta bölgesine taşınıyor.

Toplam 5 yerleşim için tahliye emri uygulanıyor.

Kanada tarihinin en kötü orman yangını mevzimlerinden birini geçiriyor.

Çarşamba günü itibariyla aktif yangın sayısının 1100’e yaklaştığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bunun bir nedeni, bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmiş olması.