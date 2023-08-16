Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları’nda Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları hükümeti, orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti.

Kanada’da orman yangınları devam ederken, yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Kuzeybatı Toprakları hükümeti, orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. Kuzeybatı Toprakları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ilan edilen acil durumun hükümete orman yangınları ile mücadele ile bölge halkının sağlı ve güvenliğini korumak için gerekli kaynakları edinmesine ve kullanmasına izin verdiği ifade edildi.

Kuzeybatı Toprakları’nın başkenti Yellowknife’da bölge halkına sakin kalmaları ve bölgedeki durumun değişmesi halinde hazırlıklı olmaları çağrısında bulunuldu.

Kuzeybatı Toprakları’nda bu yıl şu ana kadar 265 orman yangını çıktı

Kuzey Kutup Dairesi’nin 450 kilometre güneyinde yer alan Yellowknife’ta yaklaşık 20 bin kişi yalıyor. Seyrek nüfusun bulunduğu Yellowknife, kuzeydeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. Kuzeybatı Toprakları’nda bu yıl şu ana kadar 265 orman yangını çıkarken, bölgenin 10 yıllık orman yangının ortalaması 185 olarak biliniyor.

Orman yangınları bu yıl Kanada’nın 13 eyaletinin ve bölgesinin neredeyse tamamını sardı. Yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, enerji üretiminde kesintiler meydana geldi. Kanada’da yangınlar 130 bin kilometrekareden fazla arazi küle döndü. – OTTAWA