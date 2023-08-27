Karadeniz’deki Rus korveti Cezayir limanında durdu

Son Güncelleme: 28.08.2023 00:40

Karadeniz’deki Rus deniz filosuna bağlı bir korvet, iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde Cezayir limanında durdu. Cezayir Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, gemideki bahriyeliler ile çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler yapılacağını duyurdu.

Karadeniz’deki Rus deniz filosuna bağlı bir korvet, iki ülke arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde Cezayir limanında durdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki askeri işbirliği ikinci programı gereğince Karadeniz’deki deniz filosuna bağlı Merkuriy 734 adlı Rus korvet 27 Ağustos’ta Cezayir limanına demir atmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, gemideki bahriyeliler ile çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler yapılacağı kaydedildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun daveti üzerine temmuz ayında Moskova’yı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA



