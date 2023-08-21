Karamürsel’de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:23

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA



