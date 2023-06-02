KARATAY BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Karatay Belediyesi, birbirinden renkli ve eğlenceli pek çok etkinliğin yer alacağı “Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sahne gösterilerinden müzikallere, oyun alanlarından atölyelere, workshoplardan daha birçok etkinliğin yer alacağı şenlikte çocuklar, unutamayacağı iki gün yaşayacak. 3 ile 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği” Olimpiyat Parkı’nda.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik organizasyonlarıyla büyük takdir toplayan Karatay Belediyesi, “Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği” düzenliyor. 3-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak şenlik Karatay Olimpiyat Parkı’nda yapılacak.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ GÖSTERİLER YER ALACAK

11:00 ile 20:00 saatleri arasında yapılacak olan ve iki gün süren şenlikte kurulacak iki ayrı sahnede; “Dönüştüratör ve Lemi Abi ile Geri Dönüşüm Atölyesi”, “Şarkılı Masallar”, “Meddah Gösterisi”, “Karacan Çocuk Tiyatrosu”, Bubble Show”, “Aslı Abla ile Sıfır Atık Tiyatrosu”, “Barış Kent ile Sıfır Atık Atölyesi”, Niloya Müzikali”, “Kukuli Müzikali”, “Elif’in Düşleri Müzikali” ve “Harika Kanatlar Müzikali” çocuklara unutulmaz iki gün yaşatacak.

EĞİTİCİ ATÖLYELERLE ÇOCUKLARIN ÇEVRE BİLİNCİNE KATKI SUNULACAK

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen “Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği” eğlenceli etkinliklerin yanında eğitici atölyeler de yer alacak. Sahne gösteri alanlarının yanında Karatay Belediyesi tarafından kurulacak çadır atölyelerinde de birçok etkinlik yer alacak. Kurulacak çadırlarda yer alacak atölyeler ise şöyle; “Atıkball”, “Uçan Balon Atölyesi”, “Sepet Örgü Atölyesi”, “Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi”, “Balon Katlama Atölyesi”, “Bileklik Atölyesi”, “Ebru Atölyesi”, “Yüz Boyama Atölyesi” ve daha birçok atölyenin yer alacağı etkinlikte üniversiteler, kurumlar ile STK’lar da şenlikteki yerini alacak.

BAŞKAN HASAN KILCA’DAN TÜM ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ŞENLİĞE DAVET

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamayla 3-4 Haziran tarihleri arasında Karatay Olimpiyat Parkı’nda gerçekleştirilecek “Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği”ne herkesi davet etti.

Etkinlikleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde organize ettiklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak sık sık hayata geçirdiğimiz proje, yatırım ve organizasyonlarla ‘Sıfır Atık nedir, bu atık ile ilgili nasıl önlemler almamız gerekir, nelere dikkat etmek gerekir, bu konuda çocuklarımıza bilgi, birikim ve bilinci nasıl aşılarız’a her zaman önem verdik. Bu bağlamda da ilçemizde önemli bir mesafe kat ettik. Hafta sonunda da yine çocuklarımızın hem eğlenmeleri hem de çevre ve özellikle sıfır atık konusundaki bilgilerini pekiştirebilmek için ‘Karatay Çevre ve Çocuk Şenliği’ yapıyoruz. Bu vesileyle hafta sonu tüm çocuklarımızı ve ailelerini Olimpiyat Parkımıza bekliyoruz” dedi. M.SAPMAZ