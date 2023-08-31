Karatay Hoş Kubbe’de çocuklar ve gençler için özel alanlar yer alacak

Konya’nın merkez Karatay İçe Belediyesi’nin son 4,5 yılda temeli atılan 148. yatırımı olan Karatay Hoş Kubbe’nin yapımı devam ediyor. Kubbealtı Kütüphanesi, Okuma Salonu, Çocuk Kütüphaneleri, Çocuk Kafe, çocuk özel oyun alanlarının yanı sıra Kafe Karatay’ın yer alacağı Hoş Kubbe, Karatay Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlandı.

Karatay Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan Karatay Hoş Kubbe’nin yapımı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde yapılan Karatay Hoş Kubbe’de gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunacak. Burada ayrıca gençler için birçok sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılabilecek.

“Karatay’ımızı geleceğe en iyi şekilde taşıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın ve yarınların teminatı çocuklar ile gençler için birbirinden kıymetli eserler kazandırmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, “Karatay Belediyesi olarak gençlerimizi ve geleceğimizi çok önemsiyoruz. Bu düşünceyle de bugünden yarınlarımıza güzel hizmetler miras bırakmanın çabasındayız. Hoş Kubbe de gelecek nesillerimize armağan ettiğimiz önemli bir projemiz. Tamamlanıp hizmet vermeye başladığında Hoş Kubbe’nin, çocuklarımızın erken yaşlarda kitaplarla tanışmasına, okuma alışkanlığı kazanmasına ve bilgi ile becerilerini destekleyip, hayal güçlerini besleyeceğine inanıyoruz. Yine bu özel mekan, evlatlarımızın mental sağlığına katkı sunmasının yanında, eğlenceli aktivitelerle farklı ve benzersiz bir öğrenme ortamı da sunacak. Gençlerimiz de bu nezih ortamda derslerine konsantre olurken, ihtiyacı olan her türlü bilgiye kolayca ulaşabilecek ve araştırma yapabilecek kaynaklara da sahip olacaklar. Sınavlara hazırlanan yavrularımızın da Hoş Kubbe’deki Kubbealtı Kütüphanesi’nden en güzel şekilde yararlanacağına inanıyorum. Bizler belediye olarak durmadan, yorulmadan üretmeye ve Karatay’ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi’nin son 4,5 yılda temeli atılan 148. yatırımı olan proje, bodrum ve asma kat dahil toplam 3 kattan oluşacak. Bin 426 metrekarelik proje ayrıca, 14 araçlık bir otoparka da sahip olacak. Hoş Kubbe’de 2 kütüphane, 1 de okuma salonu planlandı. Yine Hoş Kubbe’de 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunacak. Kısa sürede Konya’nın yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay’ın şubelerinden birisi de yine Hoş Kubbe içerisinde hizmet verecek. – KONYA