KARATAY’A BİR ASM DAHA KAZANDIRILIYOR

Karatay Belediyesi’nin öncülüğünde Konya’ya bir sağlık merkezi daha kazandırılıyor. Karatay Doğuş Mahallesi’nde kazandırılacak Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Hayırsever İsmail Nükte tarafından imzalandı. Karatay’ın son yıllarda önemli sağlık yatırımı aldığının altını çizen Hasan Kılca; “Belediye olarak hayata geçirdiğimiz sağlık yatırımlarının yanında Konya Şehir Hastanesi’nin de bölgemize gelmesiyle Karatay sağlıkta adeta çağ atlamıştır” dedi.

Karatay Doğuş Mahallesi’ne kazandırılacak yeni bir Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) daha protokolünde imzalar atıldı. Böylece, Karatay Belediyesi’nin büyük çabası sayesinde özellikle son birkaç yılda pek çok sağlık yatırımı kazanan Karatay’a bir Aile Sağlığı Merkezi daha yapılacak.

Bu kapsamda ilçeye kazandırılacak Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Hayırsever İsmail Nükte tarafından imzalandı.

KARATAY SAĞLIK’TA ÇAĞ ATLAMIŞ DURUMDA

Karatay Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol imza töreni öncesinde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Karatay ilçemizde aile sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri gibi sağlık yatırımlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu yatırımların bir kısmı Sağlık Bakanlığımız, bir kısmı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bir kısmını da kendi kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Konya Şehir Hastanesi’nin de bölgemize gelmesiyle birlikte Karatay sağlık alanında adeta çağ atlamış durumda. Bugüne hayırlı bir işle başlıyoruz ve arsası belediyemiz tarafından tahsis edilen Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolünü imzalıyoruz. Sağlık yatırımımızın ilçemize, hemşehrilerimize ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KARATAY, YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI KAZANIYOR

Sağlıkta Konya modelinin sıkıntısız bir şekilde çalıştığına vurgu yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç şunları kaydetti; “Sağlıkta Konya modelimize bir katkı olarak bugün bir başka yatırımın protokolünü imzalıyoruz. Doğuş Mahallemize 8 birimlik yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Hayırseverimiz İsmail Nükte Bey, anne ve babası adına bu projeyi yapacak. Karatay Belediyemiz de güzel bir arsa tahsisinde bulundu. Bölgede bulunan 5 aile hekimliği birimi yaklaşık 20 bin nüfusla ilgileniyor ve söz konusu ASM, hizmet bakımından, sağlık yönetimi ve sağlık bakanlığımızın kriterlerine uygun uygun olmayan bir yerde. Bu projeyle bu ASM’miz çok daha konforlu, ferah ve daha güzel hizmet verebilecek bir mekana sahip olacak. Bu vesileyle hem hayırseverimize hem de her projemizde daime yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum.”

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ, DEĞER VERDİĞİMİZ İLÇEMİZE DESTEK OLMAKTAN MUTLUYUZ

Hayırsever İsmail Nükte de, aile sağlık merkezinin Karatay’a ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’a teşekkür etti.

İsmail Nükte; “Rahmetli anne ve babamız adına bir aile sağlığı merkezinin yapım protokolüne imza atıyoruz. Bu vesileyle bu hizmetin hayata geçmesinde katkıları ve destekleri olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve Konya İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet Koç hocamıza çok teşekkür ediyorum. Doğup büyüdüğümüz ve büyük değer verdiğimiz Karatay’a böyle bir hizmeti yapmaktan dolayı biz çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ikinci bir aile sağlığı merkezini de yine Karatay’ımıza yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımı için hazırlanan protokol, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Hayırsever İsmail Nükte tarafından imzalandı. B.ÜNLÜ