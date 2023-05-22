KARATAYLI ÇOCUKLAR PİKNİKTE BULUŞTU

Karatay Belediyesi’nin çocuklara özel organize ettiği etkinlikler artarak devam ediyor. Belediye bu kapsamda Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ndeki çocuklar ve ailelerine yönelik bir piknik programı düzenledi. Bu özel etkinlikte Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit de çocukları yalnız bırakmadı.

Karaaslan Piknik Bahçesi’nde düzenlenen piknik organizasyonuyla Karatay Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri gönüllerince eğlendi ve keyifli bir gün geçirdi.

Oldukça keyifli ve neşeli anların yaşandığı piknikte çocuklara Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca ve Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit de eşlik etti.

Etkinlikte çocuklar, 7 Kiremitten ip atlamaya, Renkli Stoptan Mendil Kapmacaya, Yakar Toptan, Sessiz Sinemaya kadar birçok geleneksel oyun oynadı. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri program dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kent Konseyi’ne teşekkür ettiler.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için Karatay’da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, piknik etkinliğinin çocuklar tarafından çok sevildiğini belirtti.

Çocukların gelişimlerine katkı sunacak etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Hasan Kılca; “Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Amacımız ilçemizde kültürel ve sosyal etkinliklerimizden hiçbir çocuğumuzun eksik kalmaması.Karatay’ımızı yönetirken çocuklarımızı sadece dinlemiyoruz. Aynı zamanda onlarında fikirlerini hayata geçiriyoruz. Bu amaçla çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz; spor tesislerimiz, yaz okullarımız, kültür ve sanat etkinliklerimiz, Robotik Kodlama ve daha birçok alandaki yatırımlarımızın hepsi çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda gelişmesi ve kendilerini geliştirmeleri için. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımız için hizmet üretmeye, onlara her türlü alanda destek vermeye devam edeceğiz. Parkımızı neşelendiren minik misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. M.SAPMAZ