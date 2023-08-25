Katar Başbakanı: Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemediğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera’nın haberine göre, Bin Abdurrahman, Singapur’daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde (IISS) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Taliban ve ABD ile temas halinde olduğunu belirten Bin Abdurrahman, “Taliban ile temas kurmamanın Afganistan’da bir boşluk ve daha büyük bir kaos yaratacağına inanıyoruz. Ne yazık ki ABD’nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi.” ifadelerini kullandı

Katar Dışişleri Başbakanı ayrıca, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini ve bunun bölgedeki gerilimi hafifleteceğine inandığını belirtti.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Singapur arasındaki Ortak Yüksek Komite’nin sekizinci toplantısına katılan Katar heyetine başkanlık ediyor.