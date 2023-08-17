Katar, İsrail’in Batı Şeria’daki saldırıları ve Mescid-i Aksa’ya baskınları kınadı

Katar, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin kentine düzenlediği saldırıyı ve radikal Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları ve Mescid-i Aksa’ya karşı ihlallere tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi öldürmesinin kınandığı açıklamada, saldırı savunmasız Filistin halkına karşı işlenen suçlar zincirinin yeni bir halkası olarak nitelendirildi.

Radikal Yahudi yerleşimcilerin de Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek kutsal mabette Talmudik ayinler yaptığı aktarılan açıklamada, İsraillilerin Aksa’ya yönelik baskınlarıyla dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslümanın duygularını kışkırttıkları gibi uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiklerine dikkat çekildi.

İsrail’in Filistin topraklarında tansiyonu yükseltmesine bağlı olarak barış fırsatlarının kaçabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun ise Filistin halkını koruma adımları atması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistin halkının haklarını savunma ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine ilişkin Katar’ın değişmez duruşu hatırlatıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin’de düzenlediği saldırıda başından, göğsünden ve karnından vurulan 32 yaşındaki Mustafa el-Kestuni’nin öldüğünü açıklamıştı.