Katar’da gözaltına alınan 3 İran vatandaşı serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:28
Katar’da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 İran vatandaşı, İran’ın çabaları ve Katarlı yetkililerin desteğiyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların yakında ülkeye döneceği ve diğer İran vatandaşlarının da serbest bırakılması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Katar’da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 İran vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.
İran’ın Doha Büyükelçisi Hamid Dehkani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “yanlışlıkla Katar kara sularını ihlal eden” 3 İran vatandaşının İran’ın çabaları ve Katarlı yetkililerin desteğiyle serbest bırakıldığını belirtti.
İranlı Büyükelçi, serbest bırakılanların yakında ülkeye döneceklerini ve Katar’da tutuklu diğer İran vatandaşlarının da serbest bırakılması için görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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