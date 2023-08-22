Kayseri Sarız’da meydana gelen deprem hakkında açıklama

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, “Sarız Fayı üzerinde değildir, ancak Sivas ve Gürün tarafından gelen kuzey doğu-güneybatı uzanımlı fayların uzantısı sayılabilecek yerde, Kırkısrak merkezli gerçekleşmiştir. Muhtemel depremlere karşı evlerinde hasar olan vatandaşlar evlerine girmesinler” dedi.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmazken, Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen meydana gelebilecek artçılara karşı evlerinde hasar olan vatandaşların evlere girmemesi uyarısında bulundu. Evsen, “Sarız’da saat 13.17’de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki bağımsız deprem, Sarız Fayı’nın güneydoğusunda yer alan Kırkısrak Mahallesi merkezli olarak gerçekleşmiştir. Depremden hemen sonra 2, 2,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olmuştur. Sarız Fayı üzerinde değildir ancak Sivas ve Gürün tarafından gelen kuzey doğu-güneybatı uzanımlı fayların uzantısı sayılabilecek yerde Kırkısrak merkezli gerçekleşmiştir. Bahse konu Sarız Fayı daha önce ifade ettiğim gibi bilinmeyenleri çok fazla olan ve ivedilikle çalışılması gereken aktif bir faydır. Muhtemel depremlere karşı evlerinde hasar olan vatandaşlar evlerine girmesinler” ifadelerini kullandı. – KAYSERİ