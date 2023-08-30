Kazakistan’da Anayasa’nın 28. yıl dönümü kutlamaları

Kazakistan’da Anayasa’nın kabul edilmesinin 28. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kazakistan’da Anayasa’nın 30 Ağustos 1995’te referandum ile kabul edilmesi dolayısıyla her yıl 30 Ağustos “Anayasa Günü” olarak kutlanıyor.

Gün dolayısıyla resmi tatilin olduğu ülkede, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Başkent Astana’da konserler, geleneksel spor müsabakaları yapılırken, sokakta Kazakistan bayrakları dağıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Anayasa Günü münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

Tokayev, mesajında, temel kanun Anayasa’nın devletin sağlam bir direği olduğunu ve kalkınmanın stratejik yönünü belirlediğini bildirdi.

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