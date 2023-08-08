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KDC’de Yakıt Tankeri Patladı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ağustos 8, 2023 10:15
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, KDC’nin başkenti Kinşasa’da yakıt taşıyan bir tanker patladı.

Görgü tanıkları, tankerin aşırı hız nedeniyle bir elektrik direğine çarptığını ve sonrasında patlama meydana geldiğini anlattı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
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