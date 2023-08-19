Kıbrıs’ta neler oluyor? 8 soruda KKTC ve BM arasındaki Pile yolu gerilimi

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi gerilimi artırdı. BM Barış Gücü askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

BM ARAÇLARI DOZERLE KALDIRILDI

BM Barış gücü askerleri yol yapımını engellemek için sabah saatlerinde yol yapılacak alana beton bloklar yerleştirdikten sonra araçlarını da KKTC topraklarına park etti. Bölgeye gelen Türk askeri ise BM’ye ait araçları ve beton blokları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

YOL ÇALIŞMALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat’ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulurken, KKTC’li yetkililer Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarının kaldığı yerden yeniden başladığını duyurdu.

TÜRKİYE’DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Konuya ilişkin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de olmak üzere pek çok farklı partiden siyasi isim tepki gösterdi.

PİLE KÖYÜ NEDİR?

Gelişmelerle birlikte Pile Köyü ve yapılan yol projesinin neden sorun yattığı merak konusu oldu. Karma bir köy olan Pile köyündehem Kıbrıs Türkleri hem de Kıbrıs Rumları yaşıyor ama köyün yönetimi ne KKTC’de ne GKRY’de bulunuyor. Coğrafi olarak ise köy, BM yönetimindeki Yeşil Hat’ta bulunuyor. Bu iki özelliğinden dolayı köyde hem KKTC hem de GKRY yasaları geçerli sayılıyor. Köy, yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu içinde ufak bir laboratuvar gibi, iki milletin birlikte yaşadığı bir yer olarak göze çarpıyor.