Kiev’deki Anavatan Heykeli Bağımsızlık Günü’nde Işıklandırıldı

Son Güncelleme: 24.08.2023 23:53

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Anavatan Heykeli, ülkenin 32. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında bayrak renkleriyle aydınlatıldı. Dünyanın en büyük heykellerinden biri olan Anavatan, mavi ve sarı ışıklarla süslenerek Kiev’e farklı bir güzellik kattı. Heykelde yer alan Ukrayna arması, eski Sovyetler Birliği armasının yerine geçmişti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Anavatan Heykeli, 32. Bağımsızlık Günü vesilesiyle ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Ukrayna’nın simgesi ve dünyanın en büyük heykellerinden Anavatan, bayrak renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Ukrayna armasının yerleştirildiği heykelde akşam saatlerinde başlayan ve Kiev’e farklı bir güzellik katan ışıklandırma, kent sakinlerince ilgiyle karşılandı.

Ukrayna Tarihi İkinci Dünya Savaşı Müzesi’nde bulunan Anavatan Heykeli’ne eski Sovyetler Birliği armasının yerine Ukrayna arması ay başında yerleştirilmişti.

Kaynak: AA



