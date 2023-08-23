Kiraz’daki orman yangını kontrol altında
İZMİR – İzmir’in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir’in Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi’nde saat 12.20 sıralarında başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi 12.33’te yaptı. 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın saat 13.30’da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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Kiraz’daki orman yangını kontrol altında
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