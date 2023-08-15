Kırgızistan’da çocukların ruhsal ve ahlaki yapılarına zarar veren paylaşımların yasaklandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, çocukların sağlığı, fiziksel, entelektüel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilenmemesine yönelik tedbirleri içeren kanunu onayladı.
Buna göre, internet dahil kitle iletişim araçlarında aile ve geleneksel değerleri reddetmeye, çocukların ruhsal ve ahlaki yapılarına zarar vermeye, ebeveynlere veya diğer aile üyelerine saygısızlık oluşturmaya neden olabilecek içeriklerin yayılması yasaklandı.
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Kırgızistan’da çocukların ruhsal ve ahlaki yapılarına zarar veren paylaşımlar yasaklandı
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