Kırıkkale’de mazot yüklü tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. (21) idaresindeki 71 ACS 106 plakalı mazot yüklü tanker, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması neticesinde aynı yönde seyreden B.A. (46) yönetimindeki 42 KV 407 plakalı tıra çarptı. Refüje devrilen tankerin hurdaya döndüğü kazada sürücü O.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 21 yaşındaki sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AFAD ekiplerince, mazot yüklü tankerde tedbir alındı. Jandarma ekiplerince de karayolundaki araçların kontrollü şekilde geçişi sağlandı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından kazada kullanılamaz hale gelen tanker, refüjden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. – KIRIKKALE