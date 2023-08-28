Kırıkkale’de Özelliğini Yitirmiş Havan Mermisi Bulundu

Son Güncelleme: 28.08.2023 17:27
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde tarım arazisinde özelliğini yitirmiş bir havan mermisi bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde arazide, özelliğini yitirmiş havan mermisi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Halim Şenses Mahallesi Çamlıca köyü yolu güzergahında piknik yapmaya gelen bir vatandaş, tarım arazisindeki ağacın altında mühimmat olduğunu fark etti.
Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.
Özelliğini yitirmiş havan mermisi olduğu öğrenilen mühimmat, ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: AA
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