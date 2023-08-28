Kırtasiyede bir kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan adam tutuklandı

ABD’de bir kırtasiyede alışveriş yapan kadına arkadan yaklaşıp kalçalarını koklamaya çalışan adam, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adamın taciz ettiği anları mağdur kadın videoya kaydetti.

Michaela Witter isimli kadın Tiktok kullanıcısı kadın, kitapçıda video çekerken Calese Crowder isimli adam tesadüfen arkasından yaklaşıp kalçalarına doğru eğildikten sonra kadını koklamaya çalıştı.

Kadın, tacize uğradığı anı Tiktok hesabından paylaştı.

Witter’in hesabından paylaştığı videyou paylaştıktan sonra video kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Adama ne yaptığını sorunca adamın ayakkabımı bağlıyorum diye cevap verdiği TikToker, adamı kelimenin tam anlamıyla altımda, bana çok yakın bir şekilde görünce gerçekten korktum açıklaması yaptı.

Kadının durumu kırtasiye görelilerine iletmesinden sonra Crowder polis tarafından gözaltına alındı.

Kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Crowder’in aynı kırtasiyede başka bir kadına da aynı şekilde yaklaşıp koklamaya çalıştığını tespit etti.