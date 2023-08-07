Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile yangın yardımı konusunda görüştü
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile yangın yardımı konusunda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile yangın yardımı konusunda görüştü

ABONE OL
Ağustos 7, 2023 18:26
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Rum kesiminin Limasol kentinin Alasa köyünde önceki gün öğleden sonra başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınıyla ilgili Nikos Hristodulidis’e KKTC’nin yardım teklifini yineledi.

Görüşmede Tatar, etkisini artıran yangına müdahaleye katılmak üzere Rum yönetiminin İsrail, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’dan yardım talebinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının da birçok kez teklif edildiği gibi hemen araç ve personel sağlayarak yangını söndürme çalışmalarına katkıya hazır olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis de Kıbrıs Türk makamlarının samimi yardım teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, söz konusu teklifin değerlendirileceğini bildirdi.

Açıklamada, görüşmenin ardından GKRY yetkililerinin, yangının kontrol altına alınması aşamasına geçildiğini, bu nedenle yardım teklifine müteşekkir kaldıklarını KKTC yetkililerine ilettikleri aktarıldı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

3 dakika önce

FKÖ Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan Genelkurmay Başkanı ile ateşkes için adımları ele aldı

DÜNYA

14 dakika önce

Sudan’da Ordu ve HDK Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

DÜNYA

24 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile yangın yardımı konusunda görüştü

DÜNYA

36 dakika önce

Brüksel’de Metro Vagonuna Zehirli Madde Atıldı

DÜNYA

47 dakika önce

Uluslararası Hukuk Uzmanı Richard Falk: Kur’an-ı Kerim’e Yönelik Saldırılar Göçmen ve Avrupalı Olmayan Karşıtı Sağcı Bir Önyargının Bildirisi

DÜNYA

57 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Suudi Arabistan’da toplantı yaptı

DÜNYA

1 saat önce

İngiltere’de göçmenlerin yaşayacağı tekne ilk misafirlerini ağırlamaya başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.