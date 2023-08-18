Kolombiya’da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü

Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın güneydoğusundaki Cumaral bölgesi yakınlarında dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin öldüğü tespit edildi.
Bogota itfaiye birimi yetkilisi Paula Henao, dün meydana gelen ve Medellin ile Cali gibi çevre illerde de hissedilen depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Henao, ölen kişinin deprem esnasında paniğe kapılarak bulunduğu binanın 7’nci katından atladığını kaydetti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Cumaral yakınlarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Deprem nedeniyle halk sokaklara döküldü
Deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, paniğe kapılan başkent sakinlerini sokaklara döktü.
Sarsıntı nedeniyle birçok binada hasar oluştu.
Bogota sakinlerinden Gonzalo Martin, “Her şey hareket ediyor ve insanlar kendilerini ‘Sallanıyoruz, sallanıyoruz!’ diye bağırarak dışarı atıyordu.” dedi.
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