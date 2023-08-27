Kolombiya’da Son 3 Günde Silahlı Saldırılarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Kolombiya’nın Putumayo, Antioquia ve Sucre yönetim bölgelerinde son 3 günde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), yaptığı açıklamada, aralarında toplum liderlerinin de olduğu 14 kişinin son 72 saatte silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Indepaz, güvenlik riski nedeniyle binlerce kişinin korku içinde olduğunu belirterek, yetkililere şiddetin engellenmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Cauca Bölgesi Toplum Lideri Mauricio Capaz de yerel basına yaptığı açıklamada, saldırılara tepki göstererek, “Silahlı gruplarla diyalog kurmak gerekli olsa da şiddetten kurtulmanın tek yolu olmadığı da aşikar.” ifadesini kullandı.

Bölgede birçok silahlı grubun faaliyetlerinin bilindiği ve bu örgütlerin kendi aralarında da güç mücadelesi verdiği değerlendiriliyor.

Indepaz verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 62 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016’dan bu yana ise sayının 1350’yi aştığı kaydedildi.

Topyekun barış politikası kapsamında ülkedeki silahlı gruplarla ateşkes görüşmeleri yürüten hükümet, artan şiddet olayları nedeniyle bazı kesimlerce ciddi şekilde eleştiriliyor.