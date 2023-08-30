Kolombiya’da Yağmur Altında Yıkanan Çocuk Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kolombiya’nın Santander yönetim bölgesinde, yağmur altında yıkanan 15 yaşındaki çocuk yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Santander’e bağlı Chime kantindeki La Piedra köyünde yaşayan 9. sınıf öğrencisi Luis Antonio Cadena Zabala’yı, yağmur altında yıkanırken yıldırım çarptı.
Ailesince hastaneye götürülmek istenen Zabala yolda hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberde, hastanenin köye çok uzak olduğu ve La Piedra köyünün su şebekesinin arızalı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Zabala’nın okulundan yapılan açıklamada ise olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, “İyi bir öğrenciydi, olanlara inanamıyoruz, Luis Antonio için anma töreni yapacağız.” ifadesine yer verildi.
Yıldırım çarpma vakalarının sık yaşandığı ülkede, en son hafta sonunda 17 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.
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