Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Kilise Saldırıları: 10 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde iki kiliseyi hedef alan saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, pazar günü Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) militanları Ituri’de bulunan Cepac ve Aumopro kiliselerine saldırı düzenledi.
Bölge yöneticisi Ruphin Mapela ve sivil toplum lideri Dieudonne Lossa, dün yaptıkları açıklamada, teröristlerin kiliselerde dua edenlerin üzerine ateş açtığını, 9 sivil ve 1 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıların arkasında CODECO milislerinin olduğunu belirten Lossa, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Ituri ordu sözcüsü Jules Ngongo Tshikudi de ordu kuvvetlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek halkı sakin olmaya çağırdı.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014’ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına göre, CODECO baskınları nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi. Saldırıların Ituri eyaletinde uzun süre devam etmesinin insani krizi daha da derinleştirdiği belirtiliyor.
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