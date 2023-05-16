KONYA, AKSARAY VE KARAMAN’DA ENGELLİ VE YAŞLI SEÇMENLER SANDIKLARA GÖTÜRÜLDÜ

Konya, Aksaray ve Karaman’da, engeli veya hastalığı bulunan seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma merkezlerine götürüldü.

Konya’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne oy kullanabilmek için başvuruda bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, engeli veya hastalığı bulunan seçmenleri ambulansla kayıtlı oldukları okullara götürdü.

Görevlilerin yardımıyla sandığa giden seçmenler oylarını kullandı.

Aksaray’da Fatih Mahallesi’nde ikamet evden ve geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan 62 yaşındaki İhsan Solak, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Solak’ı evinden alan sağlık ekipleri, ambulansla oy kullanacağı Cahit Zarifoğlu Ortaokulu’na getirdi.

Oyunu kullanan Solak, AA muhabirine, “Allah devletimizden razı olsun. Oy kullanmak istedik, evimizden sağlık ekipleri geldi aldı.” dedi.

Yakınları tarafından aynı okula getirilen 94 yaşındaki Saime Açıkel de oyunu kullandı.

Karaman’da da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne oy kullanabilmek için başvuruda bulunanlara yönelik 3 ekip oluşturuldu.

Ekipler, engeli veya hastalığı bulunan seçmenleri ambulansla kayıtlı oldukları okullara götürdü.

Görevlilerin ve yakınlarının yardımıyla sandığa giden seçmenler oylarını kullandı. AA